وزير إسرائيلي: ردنا على الهجوم الإيراني يجب أن يكون "قاسيا و يهز طهران"

رئيس وزراء إسرائيل السابق: لا يمكن لإيران إطلاق 330 صاروخًا والإفلات من العقاب

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(CNN) -- قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، إن رد بلاده على الهجوم الإيراني يجب أن يكون "عنيفا وقاسيا و يهز طهران" لردعها عن شن ضربات مستقبلية.

وأضاف سموتريتش، لراديو الجيش الإسرائيلي، أن رد بلاده على الهجوم الصاروخي والطائرات المسيرة الإيرانية يجب أن يجعل طهران "تندم على اللحظة التي فكرت فيها بإطلاق الصواريخ، وأن يكون عنيفا وقاسيا ويسبب خسائر غير متناسبة".

وذكر سموتريش أن طبيعة الرد الإسرائيلي "ستشكل موقف إسرائيل في الشرق الأوسط"، وتابع: "يجب أن يهز طهران، حتى يدرك الجميع هناك أنه لا ينبغي لهم العبث معنا"، مضيفا أن "هذه هي اللغة المستخدمة في الشرق الأوسط".

وقال الوزير، الذي يرأس الحزب الصهيوني الديني اليميني المتشدد، إن إسرائيل يجب أن تحافظ على علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والشركاء الآخرين، ولكن يجب أن "لا تجد نفسها في وضع يجعلها عاجزة".

يذكر أن سموتريتش ليس عضوا في مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، الذي فوضه مجلس الوزراء الأمني باتخاذ قرار بشأن كيفية الرد على الهجوم الإيراني.

ومع تصاعد التوترات في المنطقة، حث العديد من زعماء العالم على ضبط النفس بينما تدرس إسرائيل حجم ونطاق ردها على إيران.