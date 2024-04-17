إيهود باراك لـCNN: ما زلنا عالقين في غزة ولدينا الوقت للرد على هجوم إيران لاحقا

"لم نر هذا من قبل".. شاهد ما قاله جون كيربي عن الهجوم الإيراني ورد فعل إسرائيل

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذّر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأربعاء، من أن "أدنى" هجوم من جانب إسرائيل على إيران سيتم "التعامل معه بشدة وصرامة".

وكان الرئيس الإيراني يتحدث خلال عرض عسكري سنوي في طهران، حيث تم تغيير الموقع من المكان الذي يقام فيه عادة، بالقرب من ضريح روح الله الخميني، إلى مركز تدريب عسكري في شمال شرق طهران. ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية سبب تغيير الموقع هذا العام، ولكن خلال جائحة كوفيد-19 تم نقل الحدث الرئيسي أيضًا.

وقال رئيسي إن الهجوم على إسرائيل في نهاية الأسبوع كان "محدودًا وعقابيًا"، وحذّر من أنه إذا كانت إيران "نفذت عملية أقوى، فلن يترك أي شيء من إسرائيل".

وأضاف رئيسي أن "قواتنا المسلحة تعمل على ضمان الأمن والسلام وبسط السيادة في جميع أنحاء المنطقة، وهي موثوقة تمامًا".

وتأتي تحذيرات رئيسي في وقت تواصل إسرائيل تقييم كيفية الرد على وابل الهجمات في نهاية الأسبوع.

واجتمع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي للمرة الخامسة، الثلاثاء، لمناقشة الرد على الهجوم الإيراني لكنه لم يتوصل إلى نتيجة. ومن غير الواضح ما إذا كان مجلس الوزراء سيجتمع مرة أخرى الأربعاء.

تتوقع الولايات المتحدة أن يكون الرد العسكري الإسرائيلي على الضربات الإيرانية محدود النطاق، حسبما قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية ومصدر مطلع على المعلومات الاستخبارية لشبكة CNN.

وقال المسؤول إن إسرائيل لم تعط الولايات المتحدة إشعارًا رسميًا بشأن خططها ومتى يمكن أن تحدث.