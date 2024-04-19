فيضانات دبي الجمعة.. كيف يبدو الأمر بعد 3 أيام على الأمطار القياسية؟

(CNN)— تستمر عمليات سحب المياه من الشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية في إمارة دبي صباح الجمعة بعد مرور 3 أيام على معدل الأمطار القياسي الذي شهدته الإمارة منذ عقود.

سيارات عالقة في شارع غمرته المياه في دبي بعد هطول أمطار غزيرة.. 19 أبريل 2024. Credit: GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images)

وحتى مساء الخميس، كانت الشوارع الواقعة بين ناطحات السحاب الشاهقة في دبي، لا تزال مغطاة ببرك كبيرة من المياه بينما ظل السكان في عدة أحياء متحصنين في منازلهم متجنبين الطرق المسدودة.

وكان من الصعب الوصول إلى شارع الشيخ زايد، وهو طريق سريع رئيسي يربط مدينة دبي بأكملها، بسبب عمليات التنظيف، مما أدى إلى حدوث ازدحام مروري في جميع أنحاء المدينة في حين ظلت بعض محطات المترو معطلة.

وتواصل السلطات البلدية استخدام الشاحنات لضخ المياه من الطرق وإزالة الأنقاض التي تسد الشوارع. كما تطلب بلدية دبي من السكان إرسال رسائل "واتس اب" لإزالة مياه الأمطار المتراكمة.

وكانت الحكومة قد أعلنت أن المدارس ستظل مغلقة وسيعمل الموظفون الفيدراليون من منازلهم حتى اليوم الجمعة.