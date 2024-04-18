آخر تحديث بالصور.. وضع دبي وإمارات مجاورة بعد الفيضانات

(CNN)-- مطار دبي مزدحم حيث في الوقت الذي لا تزال فيه المدارس مغلقة في جميع أنحاء البلاد بعد الفيضانات التي أدت إلى توقف أجزاء من دولة الإمارات العربية المتحدة.

يمكن رؤية منظر عام للمركبات المهجورة على طريق سريع غمرته المياه في 18 أبريل 2024 في دبي Credit: Francois Nel/Getty Images)

وفي الشوارع بين ناطحات السحاب الشاهقة في دبي، لا يزال من الممكن رؤية برك كبيرة من المياه، ويظل السكان في عدة أحياء متحصنين في منازلهم متجنبين الطرق المغلقة.

وبعد يومين من هطول الأمطار الغزيرة القياسية بتاريخ البلاد، تواصل السلطات البلدية استخدام الشاحنات لضخ المياه من الطرق وإزالة الأنقاض التي تسد الشوارع. كما تطلب بلدية دبي من السكان إرسال رسائل "واتس اب" لإزالة مياه الأمطار المتراكمة.

منظر عام لموقف سيارات الذي غمرته المياه في 18 أبريل 2024 في دبي Credit: Francois Nel/Getty Images)

كان من الصعب الوصول إلى شارع الشيخ زايد، وهو طريق سريع رئيسي يربط مدينة دبي بأكملها، بسبب عمليات التنظيف، مما أدى إلى حدوث ازدحام مروري في جميع أنحاء المدينة في الوقت الذي ظلت بعض محطات قطار المترو معطلة.

وصدرت تعليمات للمسافرين المغادرين من دبي بتسجيل الوصول إلى رحلاتهم، الخميس، لكن شركة طيران الإمارات حذرت من أن المطار لا يزال مزدحمًا وربما لا يزال هناك تأخير في وصول الرحلات الجوية ومغادرتها.

Credit: AHMED RAMAZAN/AFP via Getty Images)

وأظهرت مقاطع فيديو حشودا كبيرة من الركاب الذين تقطعت بهم السبل في مطار دبي، مركز العبور العالمي الذي توج مؤخرا كثاني أكثر المطارات ازدحاما في العالم.

وفي إمارة الشارقة المجاورة لدبي، نشرت 65 دورية لخدمة المجتمع في المناطق المتضررة من الأمطار بينما تستمر عمليات التنظيف، وظلت الأضرار الناجمة عن العاصفة مرئية في أحياء مختلفة في أبوظبي.

صورة تظهر فيضانات الشوارع بعد هطول أمطار غزيرة في الشارقة في 17 أبريل 2024 Credit: AHMED RAMAZAN/AFP via Getty Images)

وقالت الحكومة إن المدارس ستظل مغلقة وسيعمل الموظفون الفيدراليون من منازلهم حتى الجمعة.

ودفعت الفيضانات برئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى إصدار تعليمات للسلطات بـ "العمل بسرعة" على تقييم البنية التحتية للدولة وتوجيه الدعم لتقديمه للعائلات المتضررة، بينما أمر بنقل العائلات المتضررة إلى مواقع آمنة بالتعاون مع السلطات المحلية.