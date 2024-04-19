(CNN) -- لا يبدو أن هناك أي أضرار واسعة النطاق في قاعدة جوية يُزعم أنها اُستهدفت في ضربة عسكرية إسرائيلية، وفقا لصور الأقمار الصناعية الحصرية التي حصلت عليها CNN من "أومبرا سبيس".

التقطت صور القمر الصناعي من رادار الفتحة التركيبية (SAR) حوالي الساعة 10:18 صباحاً بالتوقيت المحلي.

ولا يبدو أن هناك أي حفر كبيرة في الأرض ولا توجد مباني مدمرة بشكل واضح. وستكون هناك حاجة إلى صور إضافية عبر الأقمار الصناعية للتحقق من وجود أجزاء محترقة – قد لا يمكن رؤيتها بواسطة صور SAR - حول المجمع.

جدير بالذكر أن صور الـ"SAR" ليست مثل صور الأقمار الصناعية العادية.

ويتم إنشاء صور SAR بواسطة قمر صناعي ينقل أشعة الرادار القادرة على المرور عبر الغيوم، مثل تلك التي تمنع حاليا الأقمار الصناعية من تصوير المنطقة. وتنعكس تلك الأشعة الرادارية على الأجسام على الأرض، وتصل إلى الأقمار الصناعية.

وقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية إن رادارًا للجيش في القاعدة العسكرية بمحافظة أصفهان كان أحد الأهداف المحتملة، وإن الضرر الوحيد الناجم عن الهجوم هو تحطم نوافذ العديد من مباني المكاتب.

وتظهر الصور أيضاً أن طائرات "إف-14 تومكات" الإيرانية التي كانت متمركزة في القاعدة الجوية في الماضي ليست هناك في الوقت الحالي. وتوضح صور الأقمار الصناعية الأرشيفية الإضافية التي استعرضتها CNN أن طائرات "إف-14 تومكات" لم تكن هناك لبعض الوقت قبل الضربة.