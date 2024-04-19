تحديث مباشر.. إسرائيل تنفذ ضربة ضد إيران

(CNN)-- قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN، إن إسرائيل نفذت ضربة داخل إيران، فجر الجمعة (بالتوقيت المحلي لإيران) في خطوة تهدد بإثارة المزيد من الصراع الدامي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز التطورات أولا بأول:

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن قائد عسكري إيراني كبير أن صوت انفجار قوي قرب مدينة أصفهان الإيرانية ناجم عن "استهداف منظمة الدفاع الجوي لجسم مشبوه"، لافتا إلى انه لم تقع هناك "أي أضرار أو حوادث".

بعد الضربة الجوية في منطقة أصفهان الإيرانية، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن جميع المرافق في المنطقة آمنة، بما في ذلك المنشآت النووية المهمة، حسبما أفاد محرر CNN للشؤون الدبلوماسية الدولية، نيك روبرتسون.

تم تحويل رحلة جوية لشركة "فلاي دبي" من دبي إلى طهران إلى الإمارات، صباح الجمعة، بعد إغلاق مطار الخميني الدولي في طهران، وقال متحدث باسم الشركة لشبكة CNN إنه تم إلغاء الرحلات الجوية من دبي إلى إيران.

حثت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة التابعة للحكومة الأسترالية مواطنيها في إسرائيل على "المغادرة إذا كان القيام بذلك آمنا".

تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية في عدة مناطق كإجراء احترازي ضد التهديدات الجوية المحتملة، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن وكالة الأنباء الرسمية إيرنا.