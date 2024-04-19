تحديث مباشر.. إسرائيل تنفذ ضربة ضد إيران

(CNN)-- قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN، إن إسرائيل نفذت ضربة داخل إيران، فجر الجمعة (بالتوقيت المحلي لإيران) في خطوة تهدد بإثارة المزيد من الصراع الدامي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز التطورات أولا بأول:
- نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن قائد عسكري إيراني كبير أن صوت انفجار قوي قرب مدينة أصفهان الإيرانية ناجم عن "استهداف منظمة الدفاع الجوي لجسم مشبوه"، لافتا إلى انه لم تقع هناك "أي أضرار أو حوادث".
- بعد الضربة الجوية في منطقة أصفهان الإيرانية، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن جميع المرافق في المنطقة آمنة، بما في ذلك المنشآت النووية المهمة، حسبما أفاد محرر CNN للشؤون الدبلوماسية الدولية، نيك روبرتسون.
- تم تحويل رحلة جوية لشركة "فلاي دبي" من دبي إلى طهران إلى الإمارات، صباح الجمعة، بعد إغلاق مطار الخميني الدولي في طهران، وقال متحدث باسم الشركة لشبكة CNN إنه تم إلغاء الرحلات الجوية من دبي إلى إيران.
- حثت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة التابعة للحكومة الأسترالية مواطنيها في إسرائيل على "المغادرة إذا كان القيام بذلك آمنا".
- تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية في عدة مناطق كإجراء احترازي ضد التهديدات الجوية المحتملة، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن وكالة الأنباء الرسمية إيرنا.
- قال الجيش الإسرائيلي إنه "ليس لديه تعليق في الوقت الحالي"، عندما سألته شبكة CNN عن التقارير عن انفجارات في إيران.
- مسؤول أمريكي رفيع أكد على أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الخميس بأنها ستنتقم من إيران في الأيام المقبلة وأن رد الفعل الأمريكي كان عدم تأييد الرد.
- قال مسؤول أمريكي، لشبكة CNN ، إن إسرائيل نفذت ضربة داخل إيران، وأن الهدف "ليس نوويا".
- قالت قناة برس تي في الإيرانية إن دوي انفجار سُمع بالقرب من وسط المدينة، ولا يزال سبب هذا الانفجار مجهولا، في حين أفادت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء بسماع دوي 3 انفجارات بالقرب من القاعدة العسكرية التي تتمركز فيها الطائرات المقاتلة في الجزء الشمالي الغربي من مدينة أصفهان، وقالت مصادر للوكالة: "تم تفعيل الدفاع رداً على جسم يرجح أن يكون طائرة بدون طيار".
- تحدث وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مع وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في وقت سابق، الخميس، حول "التهديدات الإقليمية وأعمال إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط”"، وفقًا لبيان البنتاغون، قبل أن تنفذ إسرائيل ضربة داخل إيران، ولم تذكر قراءة البنتاغون أي نقاش حول خطط إسرائيل للهجوم.
- جاء الهجوم بعد ساعات من تصريح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، لـ CNNبأنه إذا قامت إسرائيل بأي عمل عسكري آخر ضد إيران، فإن ردها سيكون "فوريا وعلى أقصى مستوى".