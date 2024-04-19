ماذا قالت المصادر لـCNN عن كواليس الضربة الإسرائيلية داخل إيران؟

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"لم نر هذا من قبل".. شاهد ما قاله جون كيربي عن الهجوم الإيراني ورد فعل إسرائيل

(CNN)-- قال مسؤول أمريكي، لشبكة CNN ، إن إسرائيل نفذت ضربة داخل إيران، يوم الجمعة (بتوقيت إيران المحلي)، وأضاف أن الهدف "ليس نوويا".

وقبل الضربة الإسرائيلية، كانت التوقعات الأمريكية هي أن إسرائيل لن تستهدف المنشآت المدنية أو النووية، حسبما قال مسؤول أمريكي كبير آخر لشبكة CNN.

وذكرت CNN في وقت سابق أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أن ردها سيكون محدود النطاق.

وكانت الاستخبارات الأمريكية أشارت إلى أن إسرائيل تدرس توجيه ضربة محدودة داخل إيران لأنها تشعر أنه يتعين عليها الرد على الهجوم الإيراني غير المسبوق ضدها.

وأضاف المسؤول الأمريكي الثاني أن نطاق الأهداف "لم يتم تحديده على الإطلاق بعبارات دقيقة، لكن من الواضح أن المواقع النووية والمدنية لم تكن ضمن هذه الفئة".

وحثت الولايات المتحدة إسرائيل على عدم الرد على الهجوم الإيراني الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي، والذي وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، بأنه "غير مسبوق".

وقال المسؤول الأمريكي الثاني إن الولايات المتحدة "لم تعط الضوء الأخضر" للرد الإسرائيلي.