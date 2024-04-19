(CNN)-- قال القائد العام للجيش الإيراني، الجمعة، إن الانفجارات التي وقعت في سماء مدينة أصفهان وسط البلاد، كانت مرتبطة بإطلاق أنظمة مضادة للطائرات على ما وصفه بجسم مشبوه، ولم تتسبب في أي أضرار، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأضاف اللواء عبدالرحيم موسوي، أن "الخبراء المعنيين يقومون بالتحقيق في أبعاد الموضوع، وسيطلعون الرأي العام بالنتائج التي يتم التوصل إليها"، طبقا لما نقلت عنه الوكالة.

وأوضح اللواء عبدالرحيم موسوي، أنه "تم استهداف عدد من الأجسام الطائرة"، بحسب "إرنا".

وقالت وكالة "إرنا"، إنه "عند حوالي الساعة الرابعة من صباح الجمعة، تم تفعيل الدفاعات الجوية لقاعدة (شكاري 8) الجوية في الجيش الإيراني بأصفهان لاعتراض جسم مشبوه، وقد سُمع صوت قوي من الجهة الشمالية الشرقية لأصفهان".

وكانت قد أفادت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، فجر الجمعة، بأن ثلاثة انفجارات سُمعت بالقرب من قاعدة عسكرية تتمركز فيها طائرات مقاتلة شمال غرب أصفهان.

وفي أعقاب الضربة، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن جميع المنشآت المحيطة بأصفهان آمنة، بما في ذلك المنشآت النووية المهمة في المنطقة.