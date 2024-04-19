(CNN) – رد الداعية الإماراتي، وسيم يوسف، على منتقدي الإمارات بعد الأمطار الغزيرة والكميات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد، مشيرا إلى أن بلاده "تستمتع" بالأمطار، وذلك ردا على من وصفهم بـ"أهل الحقد والغيرة".

وكتب يوسف على صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "رغم سفري وتعبي ومرضي .. لكن عندما قرأت شماتة الأوغاد والحاقدين على الإمارات بسبب الأمطار وما حصل".

وأردف الداعية الإماراتي قائلا: "أحببت أن أخبرهم أن الشعب الإماراتي أجمل لحظات عمره أثناء سقوط المطر وفيضانه.. فنحن شعب نجد متعتنا بالمطر وسيوله.. أتعبتكم الإمارات يا أهل الحقد والغيرة".

وتابع وسيم يوسف: "نحن دولة لو صعدنا للسماء لوجدتنا نبتهج.. ولو كنا في القبور سنجعلها تُزهر "، حسب قوله.

وأردف الداعية الإماراتي: "نحن شعب لا نبصر إلا السعادة .. وها نحن نرقص تحت حبات المطر .. وسيول الخير .. سواءً كان من شعب الإمارات أو ممن أقام في دولة الإمارات".