بعد الأمطار الغزيرة في الإمارات.. وسيم يوسف يرد على "أهل الحقد والغيرة"

الشرق الأوسط
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بعد الأمطار الغزيرة في الإمارات.. وسيم يوسف يرد على "أهل الحقد والغيرة"
Credit: Francois Nel/Getty Images

(CNN) – رد الداعية الإماراتي، وسيم يوسف، على منتقدي الإمارات بعد الأمطار الغزيرة والكميات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد، مشيرا إلى أن بلاده "تستمتع" بالأمطار، وذلك ردا على من وصفهم بـ"أهل الحقد والغيرة". 

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وكتب يوسف على صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "رغم سفري وتعبي ومرضي .. لكن عندما قرأت شماتة الأوغاد والحاقدين على الإمارات بسبب الأمطار وما حصل".

وأردف الداعية الإماراتي قائلا: "أحببت أن أخبرهم أن الشعب الإماراتي أجمل لحظات عمره أثناء سقوط المطر وفيضانه.. فنحن شعب نجد متعتنا بالمطر وسيوله.. أتعبتكم الإمارات يا أهل الحقد والغيرة".

وتابع وسيم يوسف: "نحن دولة لو صعدنا للسماء لوجدتنا نبتهج.. ولو كنا في القبور سنجعلها تُزهر "، حسب قوله. 

وأردف الداعية الإماراتي: "نحن شعب لا نبصر إلا السعادة .. وها نحن نرقص تحت حبات المطر .. وسيول الخير .. سواءً كان من شعب الإمارات أو ممن أقام في دولة الإمارات". 

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