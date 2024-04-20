مصدر إسرائيلي يعلق لـCNN على "الانفجار" في قاعدة عسكرية عراقية

"بصمات إيران في كل مكان".. ما الذي نعرفه عن هجوم قاعدة عين الأسد الجوية في العراق؟

(CNN) -- قال مسؤول إسرائيلي، لشبكة CNN، الجمعة، إن بلاده "ليس لها أي علاقة" بالانفجار الذي قالت تقارير إنه وقع في العراق.

وكان مصدر أمني عراقي قال، لشبكة CNN، في وقت سابق من الجمعة، إن "انفجارا ضخما" وقع في قاعدة عسكرية تابعة لقوات "الحشد الشعبي" المدعومة من إيران في محافظة بابل جنوب بغداد.

وأضاف المصدر أن الانفجار وقع في مستودع ذخيرة بالقاعدة، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل عن السبب.

ومن جانبها، ذكرت "الحشد الشعبي"، في بيان، أن انفجارا وقع في مقر لها في قاعدة كالسو العسكرية، وأعلنت عن وصول فريق إلى المكان للتحقيق في ملابسات الانفجار الذي أسفر عن "خسائر مادية وإصابات"، وأضافت أنها "ستعلن التفاصيل في حال انتهاء التحقيق الأولي".

وقال عضو اللجنة الأمنية في بابل مهند العنزي، في بيان، إن ما لا يقل عن 3 عناصر من "الحشد الشعبي" أصيبوا جراء "5 انفجارات" في القاعدة العسكرية.

ويأتي الانفجار قرب العاصمة العراقية، بغداد، بعد يوم واحد من ضربات استهدفت قاعدة عسكرية في أصفهان بإيران، وصرح مسؤول أمريكي، لـ CNN، بأن إسرائيل مسؤولة عن الضربات في إيران.