دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تستمر الجهود الرسمية في إمارة دبي بالعمل على مدار الساعة والتعامل مع النتائج الكارثية للأمطار القياسية التي شهدتها الدولة لليوم الرابع على التوالي وفيما يلي نستعرض لكم عددا من الصور الملتقطة حتى مساء الجمعة، الـ19 من أبريل/ نيسان الجاري.

سيارات عالقة في شارع غمرته المياه في دبي في 19 أبريل 2024 Credit: GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images)

وهطلت الأمطار بغزارة وبسرعة كبيرة لدرجة أن بعض سائقي السيارات اضطروا إلى ترك سياراتهم مع ارتفاع منسوب مياه الفيضانات وتحول الطرق إلى أنهار.

Credit: GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images)

ولم تشهد الدولة الواقعة في الشرق الأوسط هذا المعدل من هطول الأمطار، التي غمرت الشوارع واقتلعت أشجار النخيل وحطمت واجهات المباني، منذ بدء السجلات في عام 1949.

Credit: GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images)

إذ تساقطت الأمطار بمعدل مائة ملليمتر (حوالي 4 بوصات) على مدار 12 ساعة فقط يوم الثلاثاء، وفقًا لملاحظات الطقس في المطار، وهو ما يقارب ما تسجله دبي عادةً خلال عام كامل، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.

Credit: GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images)

وأصبحت أحداث هطول الأمطار الغزيرة مثل هذه أكثر شيوعًا مع ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي بسبب تغير المناخ الناتج عن النشاط البشري. الجو الأكثر دفئًا قادر على امتصاص المزيد من الرطوبة مثل المنشفة ثم رميها على شكل زخات من أمطار غزيرة.