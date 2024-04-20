دبي بأحدث صور للفيضانات مع استمرار الجهود لليوم الرابع بعد الأمطار القياسية

الشرق الأوسط
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شوارع تحولت لأنهار.. كمية أمطار هائلة تهطل على دبي عن عام كامل في نصف نهار
01:24
شوارع تحولت لأنهار.. كمية أمطار هائلة تهطل على دبي عن عام كامل في نصف نهار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تستمر الجهود الرسمية في إمارة دبي بالعمل على مدار الساعة والتعامل مع النتائج الكارثية للأمطار القياسية التي شهدتها الدولة لليوم الرابع على التوالي وفيما يلي نستعرض لكم عددا من الصور الملتقطة حتى مساء الجمعة، الـ19 من أبريل/ نيسان الجاري.

أحدث صور من دبي للفيضانات مع استمرار الجهود لليوم الرابع بعد الأمطار القياسية
سيارات عالقة في شارع غمرته المياه في دبي في 19 أبريل 2024 Credit: GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images)

وهطلت الأمطار بغزارة وبسرعة كبيرة لدرجة أن بعض سائقي السيارات اضطروا إلى ترك سياراتهم مع ارتفاع منسوب مياه الفيضانات وتحول الطرق إلى أنهار.

أحدث صور من دبي للفيضانات مع استمرار الجهود لليوم الرابع بعد الأمطار القياسية
Credit: GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images)

ولم تشهد الدولة الواقعة في الشرق الأوسط هذا المعدل من هطول الأمطار، التي غمرت الشوارع واقتلعت أشجار النخيل وحطمت واجهات المباني، منذ بدء السجلات في عام 1949. 

أحدث صور من دبي للفيضانات مع استمرار الجهود لليوم الرابع بعد الأمطار القياسية
Credit: GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images)

إذ تساقطت الأمطار بمعدل مائة ملليمتر (حوالي 4 بوصات) على مدار 12 ساعة فقط يوم الثلاثاء، وفقًا لملاحظات الطقس في المطار، وهو ما يقارب ما تسجله دبي عادةً خلال عام كامل، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.

أحدث صور من دبي للفيضانات مع استمرار الجهود لليوم الرابع بعد الأمطار القياسية
Credit: GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images)

وأصبحت أحداث هطول الأمطار الغزيرة مثل هذه أكثر شيوعًا مع ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي بسبب تغير المناخ الناتج عن النشاط البشري. الجو الأكثر دفئًا قادر على امتصاص المزيد من الرطوبة مثل المنشفة ثم رميها على شكل زخات من أمطار غزيرة.

أحدث صور من دبي للفيضانات مع استمرار الجهود لليوم الرابع بعد الأمطار القياسية
Credit: Francois Nel/Getty Images)

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