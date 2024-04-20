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في اجتماع مغلق.. أردوغان يستقبل هنية في إسطنبول: تركيا نفذت سلسلة عقوبات ضد إسرائيل

الشرق الأوسط
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في اجتماع مغلق.. أردوغان يستقبل هنية في إسطنبول: تركيا نفذت سلسلة عقوبات ضد إسرائيل
Credit: ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في إسطنبول، حسبما أوردت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية للأنباء.

وبحسب الوكالة، فقد عُقد اللقاء بشكل مغلق في مكتب الرئاسة بقصر "دولمة بهتشة" في إسطنبول.

وبحث أردوغان وهنية "الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وفي مقدمتها غزة".

وأكد أردوغان لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن "تركيا ستواصل مساعيها الدبلوماسية للفت أنظار المجتمع الدولي إلى الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون"، وشدد على "الأهمية البالغة لوحدة الصف الفلسطيني في التحرك خلال هذه المرحلة"، طبقا لما نقلت عنه وكالة "الأناضول".

كما أكد الرئيس التركي خلال الاجتماع "مواصلة تركيا مساعداتها الإنسانية لفلسطين وإرسالها في هذا الإطار أكثر من 45 ألف طن من المساعدات".

وقال أردوغان إن "تركيا نفذت سلسلة عقوبات ضد إسرائيل بما فيها قيود تجارية".

وشدد الرئيس التركي على أن "إسرائيل ستدفع حتما يوما ما ثمن الظلم الذي تمارسه على الفلسطينيين"، حسب قوله.

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