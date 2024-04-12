"رباطة جأش" إسماعيل هنية باستقبال نبأ مقتل أبنائه.. مفتي عُمان يعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أبرز مفتي سلطنة عُمان، أحمد الخليلي ردة فعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية بعد تلقيه نبأ مقتل 3 من أبنائه و4 من احفاده باستهداف سيارة كانت تقلهم في غزة، الأربعاء.

وقال الخليلي في بيان نشره على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "بمناسبة استشهاد عدد من أعز شباب المقاومة الفلسطينية، ومن بينهم أبناء وأحفاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القائد إسماعيل هنية أيده الله، وما ابداه من رباطة جأش ورحابة صدر وإيمان صادق بقضاء الله تعالى ورضا بكل ما يأتي به القدر الإلهي، نزف التهاني إلى جميع أسر الشهداء وإلى الشعب الفلسطيني كله بما جمع الله تعالى له من أسباب الخير والتحلي بالصبر.."

وذكرت حركة حماس أن أبناء إسماعيل هنية الثلاثة الذين قتلوا هم: حازم وأمير ومحمد، إضافة إلى مقتل 4 من أحفاده هم: خالد ورزان ومنى وآمال.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه قتل 3 من أبناء هنية، زاعما أنهم "كانوا يقومون بنشاط إرهابي"، إذ قال الجيش والشاباك في بيان: "في وقت سابق من اليوم (الأربعاء)، بتوجيه من مخابرات الجيش الإسرائيلي والشاباك، قصفت طائرة سلاح الجو الإسرائيلي 3 نشطاء عسكريين من حماس كانوا يقومون بنشاط إرهابي في وسط قطاع غزة"، على حد زعمه.

ولم تتمكن شبكة CNN من التأكد بشكل مستقل من مزاعم الجيش الإسرائيلي بأن أبناء هنية كانوا عناصر في الجناح العسكري لـ"حماس".