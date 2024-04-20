دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس "أبو مازن"، الفيتو الأمريكي على مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي لمنح "دولة فلسطين" العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقال عباس في مقابلة مع وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" نشرتها، السبت، إن "الفيتو الأمريكي يشكل عدوانا سافرا على حقوق شعبنا وتحديا لإرادة المجتمع الدولي"، واصفا الموقف الأمريكي بأنه "مخيب للآمال، ومؤسف، ومخزٍ، وغير مسؤول، وغير مبرر"، حسب قوله.

وأضاف الرئيس الفلسطيني: "نحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في المنطقة"، وأردف: "الشرق الأوسط لن يستقر دون حل عادل للقضية الفلسطينية".

وأشار "أبو مازن" إلى أن ما أسماه بـ"الإبادة الجماعية" مستمرة على شعبنا والحملة المسعورة على وكالة "الأونروا" ستدفعان المنطقة إلى شفا الهاوية، حسب وصفه،

واتهم محمود عباس في تصريحاته "الولايات المتحدة بأنها خرقت جميع القوانين الدولية، وأخلت بكل الوعود بخصوص حل الدولتين وتحقيق السلام في المنطقة".

وأكد عباس: "نحن على أبواب مرحلة جديدة وصعبة وأمامنا خيارات متعددة للحفاظ على حقوقنا ولصيانة هويتنا".

وأوضح الرئيس الفلسطيني: "سنضع استراتيجية جديدة لحماية القرار الوطني الفلسطيني المستقل والسير وفق أجندة فلسطينية وليس وفق رؤية أميركية أو أجندات إقليمية، ولن نبقى رهائن لهذه السياسات التي ثبت فشلها وانكشفت للعالم أجمع".

وقال رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية: "الإدارة الأمريكية الحالية لم تتراجع فقط عن وعودها والتزاماتها، بل سمحت لإسرائيل بإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، وسنعيد النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة بما يضمن حماية مصالح شعبنا وقضيتنا وحقوقنا".