إسرائيل تعلن دخول 276 شاحنة مساعدات إلى غزة الجمعة

تحقيق جديد لـCNN يتعارض مع رواية الجيش الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 100 شخص في واقعة شاحنات المساعدات بغزة

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القدس (CNN)-- خضع ما مجموعه 276 شاحنة مساعدات تحمل إمدادات إنسانية للتفتيش، وتم قبولها لدخول غزة، الجمعة، بحسب ما أعلن مكتب تنسيق الأنشطة الحكومية في المناطق (COGAT)، الهيئة العسكرية الإسرائيلية التي تدير السياسة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، في بيان.

وأضاف مكتب تنسيق أنشطة الحكومة في المناطق، أنه بالإضافة إلى النقل البري، تم إسقاط 144 منصة نقالة تحتوي على عشرات الآلاف من حزم المساعدات جوا على شمال غزة، الجمعة.

وذكر المكتب أنه بالإضافة إلى ذلك، شهدت الطرق الجديدة أيضا نشاطا كبيرا، حيث عبرت 20 شاحنة عبر الطريق الأردني، ووصلت 8 شاحنات طحين عبر ميناء أشدود في إسرائيل.

وجاء في بيان مكتب تنسيق أنشطة الحكومة في المناطق أنه "تم تنسيق تسع شاحنات مساعدات طبية للمستشفى الإماراتي، وتسع شاحنات مساعدات طبية إلى مستشفى اللجنة الدولية للصليب الأحمر".