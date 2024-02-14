"كنت منزعجًا للغاية في الماضي".. شاهد رد أردوغان عند سؤاله عن علاقة تركيا مع دول الخليج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إلى القاهرة في أول زيارة إليها منذ 11 عامًا، بعد خلاف دبلوماسي دام لنحو عقد من الزمن على خلفية التطورات السياسية في مصر.

كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في استقبال نظيره التركي في مطار القاهرة، وسط مراسم رسمية قبيل عقدهما مباحثات في قصر الاتحادية الرئاسي، يليها مؤتمر صحفي مشترك.

زار الرئيس التركي الإمارات العربية المتحدة وحضر القمة العالمية للحكومات في دبي، الثلاثاء، قبل توجهه إلى مصر.

على مدار العقد الماضي، كان البلدان على خطوط تماس في ملفات إقليمية شائكة، لاسيما في ليبيا مع كل طرف للقوى المتصارعة في البلاد، والخلاف حول تنقيب تركيا عن الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط.

أعاد البلدان العلاقات الدبلوماسية في صيف 2023، وسط تقارب سياسي متصاعد منذ عام 2021، قبل لقاء السيسي وأردوغان للمرة الأولى بدعم من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على هامش افتتاح بطولة كأس العالم في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

ورغم قطع العلاقات في عام 2013، على خلفية تلاسن سياسي جراء موقف أنقرة من جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن مصر وتركيا حافظا على علاقات اقتصادية مستقرة ترجمها تبادل تجاري قيمته بلغ 7.7 مليار دولار في عام 2022، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.