تحقيق جديد لـCNN يتعارض مع رواية الجيش الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 100 شخص في واقعة شاحنات المساعدات بغزة

محادثات القاهرة بين إسرائيل وحماس.. ما الذي يعرقل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة؟

(CNN)-- أدانت حركة حماس، الأحد، موافقة مجلس النواب الأمريكي على حزمة مساعدات خارجية لإسرائيل بقيمة تزيد عن 26 مليار دولار، ووصفتها بأنها انتهاك "لجميع القوانين الدولية والأعراف الإنسانية".

وقالت الحركة الفلسطينية في بيان، الأحد: "ندين بأشد العبارات تصويت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية وأمنية لـ(الكيان الصهيوني المجرم)، بقيمة تصل إلى 26 مليار دولار، ونعتبر هذه الخطوة تأكيدا للتواطؤ والشراكة الأمريكية الرسمية في حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال... ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء الأبرياء، إضافة إلى التدمير الممنهج للمدن والأحياء السكنية وجميع المرافق المدنية والبنية التحتية في قطاع غزة"، حسب وصف الحركة.

وأضافت حماس أن الإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن يتحملان مسؤولية شخصية "سياسية وقانونية وأخلاقية" عن "جرائم الحرب" في قطاع غزة.

وأوضحت الحركة أن مشروع القانون يعطي "الضوء الأخضر" لإسرائيل لمواصلة "عدوانها الوحشي" في القطاع، بحسب ما جاء في البيان.

وأقر مجلس النواب الأمريكي المساعدات الأمنية الإضافية لإسرائيل، السبت، بأغلبية 366 صوتا مقابل 58 صوتا.

وتوفر حزمة مجلس النواب الأمريكي 26.4 مليار دولار لمساعدة إسرائيل، مع تحديد أن الأموال ستدعم "جهودها للدفاع عن نفسها ضد إيران ووكلائها، ولتعويض العمليات العسكرية الأمريكية ردا على الهجمات الأخيرة".

ويشمل التمويل 4 مليارات دولار لنظامي الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية" و"مقلاع داود"، و1.2 مليار دولار لنظام الدفاع "الشعاع الحديدي"، الذي يتصدى للصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون.