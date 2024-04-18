الصحة في غزة ترفع عدد القتلى بالقطاع منذ 7 أكتوبر.. إليكم كم أصبح

(CNN)-- أفادت وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في غزة، الخميس، أن حصيلة القتلى في القطاع ارتفعت منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر لتصل إلى 33970.

وبحسب تقرير الوزارة، فقد أدت الهجمات الإسرائيلية خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى مقتل 71 فلسطينيا وإصابة 106 آخرين، وهي أرقام تتماشى مع المعدل اليومي الأخير.

وأضافت الوزارة أن 76770 شخصا أصيبوا بجروح منذ التاريخ نفسه.

ويشار إلى أن CNN لا تستطيع التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل؛ في حين لا تفرق الوزارة بين المقاتلين والمدنيين في نشراتها اليومية.

وعلى صعيد المحادثات، أكد مصدر دبلوماسي مطلع على المفاوضات، الأحد، أن حماس رفضت الاقتراح الأخير الذي صدر خلال محادثات القاهرة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وقال إنه في ردها على الوسطاء، "أعادت حماس تأكيد موقفها" بشأن الحق غير المقيد لسكان غزة في العودة شمالا إلى ديارهم، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية بعيدا عن وسط غزة. هذه هي المطالب التي تمسكت بها حماس وقاومتها إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح المصدر الدبلوماسي، أن حماس تواصل القول إن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، يجب أن تنتهي بإنهاء القتال بشكل دائم. ولم تظهر إسرائيل أي استعداد لمناقشة إنهاء الحرب.