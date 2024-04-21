(CNN)-- دعا المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي القوات المسلحة في البلاد إلى مواصلة قتالها ضد إسرائيل من خلال متابعة الابتكار العسكري، وتعلم "تكتيكات العدو".

وفي بيان على الموقع الرسمي لخامنئي، الأحد، شكر خامنئي الجيش الإيراني على عمليته ضد إسرائيل في 13 أبريل/ نيسان، وقال إنه "يجب ألا يتوقف ولو للحظة واحدة لأن التوقف يعني التراجع".

وأضاف المرشد الأعلى الإيراني: "أظهرت القوات المسلحة صورة إيجابية لقدراتها وسلطتها، فضلا عن تمثيل جدير بالثناء للأمة الإيرانية، مما أظهر قوة إرادة الأمة الإيرانية على الساحة الدولية"، في إشارة إلى الهجوم الإيراني بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل، والذي قالت طهران إنه جاء ردا على هجوم إسرائيلي في الأول من نيسان/أبريل الماضي، على سفارتها في العاصمة السورية، دمشق.

وفي أعقاب هذا الهجوم، حذر سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني من أن إيران سترد بمزيد من القوة إذا قامت إسرائيل بالرد.

ثم نفذت إسرائيل ضربة داخل إيران، الجمعة، 19 أبريل/نيسان الجاري.