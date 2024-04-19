إيهود باراك لـCNN: ما زلنا عالقين في غزة ولدينا الوقت للرد على هجوم إيران لاحقا

رئيس وزراء إسرائيل السابق: لا يمكن لإيران إطلاق 330 صاروخًا والإفلات من العقاب

"لم نر هذا من قبل".. شاهد ما قاله جون كيربي عن الهجوم الإيراني ورد فعل إسرائيل

(CNN)-- قال مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، إن إسرائيل نفذت ضربة داخل إيران، في خطوة تهدد بإثارة المزيد من الصراع الدامي في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وجاء الهجوم بعد ساعات من تصريح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، لـ CNN، بأنه إذا قامت إسرائيل بأي عمل عسكري آخر ضد إيران، فإن ردها سيكون "فوريا وعلى أقصى مستوى".

وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية خططت لتفاصيل "الرد الأقصى" المحتمل.

وكانت إسرائيل تدرس منذ أيام ردها على الهجمات غير المسبوقة التي شنتها إيران في نهاية الأسبوع على أراضيها، والتي تم اعتراض معظمها.

وشنت إيران الهجوم ردا على غارة يشتبه بأن إسرائيل نفذتها على القنصلية الإيرانية في دمشق في وقت سابق من هذا الشهر.

ودمرت تلك الغارة الجوية مبنى القنصلية وقتلت 7 مسؤولين على الأقل، من بينهم اثنان من كبار القادة الإيرانيين.