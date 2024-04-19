لماذا تهدد الضربة الإسرائيلية داخل إيران بدفع الشرق الأوسط إلى صراع أعمق؟

الشرق الأوسط
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(CNN)-- قال مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، إن إسرائيل نفذت ضربة داخل إيران، في خطوة تهدد بإثارة المزيد من الصراع الدامي في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وجاء الهجوم بعد ساعات من تصريح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، لـ CNN، بأنه إذا قامت إسرائيل بأي عمل عسكري آخر ضد إيران، فإن ردها سيكون "فوريا وعلى أقصى مستوى".

وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية خططت لتفاصيل "الرد الأقصى" المحتمل.

وكانت إسرائيل تدرس منذ أيام ردها على الهجمات غير المسبوقة التي شنتها إيران في نهاية الأسبوع على أراضيها، والتي تم اعتراض معظمها.

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وشنت إيران الهجوم ردا على غارة يشتبه بأن إسرائيل نفذتها على القنصلية الإيرانية في دمشق في وقت سابق من هذا الشهر.

ودمرت تلك الغارة الجوية مبنى القنصلية وقتلت 7 مسؤولين على الأقل، من بينهم اثنان من كبار القادة الإيرانيين.

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