تحليل لـCNN: إيران وإسرائيل اختارتا تجنب حربا شاملة.. في الوقت الحالي

قبل ساعات من هجوم إسرائيل.. ماذا قال وزير خارجية إيران لـCNN؟

تحليل من إعداد تمارا قبلاوي من CNN في بيروت، لبنان

بيروت، لبنان (CNN)-- لا يزال نطاق الرد العسكري الإسرائيلي على أول هجوم مباشر تشنه إيران عليها غامضا، ولم يعترف المسؤولون الإسرائيليون علنا بعد بالمسؤولية عن الانفجارات التي وقعت ليلا في أجزاء من إيران، الجمعة.

ورفضت طهران هذه الهجمات، ووصفتها بأنها نُفذت بـ"طائرات بدون طيار صغيرة" أسقطتها أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها.

ربما تكون إيران تقلل من شأن ما كان من المحتمل أن يكون هجوما إسرائيلياً كبيرا ولكن محدودا، لكن يبدو أن ذلك ثانوي بالنسبة للقوى الأكبر الموجودة في الساحة.

ما يمكن رؤيته بوضوح هو أن كلا من إيران وإسرائيل حريصتان على إنهاء التصعيد الأكثر خطورة بين القوتين الإقليميتين حتى الآن.

ويبدو أن التصعيد الدراماتيكي هذا الشهر، والذي بدأ بغارة جوية إسرائيلية على ما يبدو على القنصلية الإيرانية في دمشق، أعقبها هجوم إيراني تم إحباطه إلى حد كبير بأكثر من 300 مسيرة وصاروخ على إسرائيل، قد أفسح المجال أمام تراجع سريع.

وبعد وقت قصير من الهجوم الذي وقع في إيران، قال مصدر استخباراتي إقليمي لشبكة CNN إنه من غير المتوقع أن ترد إيران أكثر، وأن الضربات المباشرة بين الدولتين العدوتين قد انتهت.

وأدى التصعيد الأخير إلى تسليط الضوء على المخاطر بشكل حاد، لكنه كشف أيضاً عن حدود المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل.

فما يحدث بين إيران وإسرائيل نادرا ما يبقى بينهما والمنطقة متشابكة بشكل عميق، وهذا من شأنه أن يزيد من مخاطر العمل العسكري، ولكنه يعمل أيضا كحاجز حماية ضد أي صدام محتمل.

لذلك، عندما قال المسؤولون الأمريكيون في نهاية الأسبوع الماضي إن واشنطن لن تشارك في الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني على إسرائيل، بدا أن ذلك قد أحبط على الفور التصعيد المحتمل.