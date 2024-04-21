دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت السلطات الأمنية في السعودية، الأحد، القبض على مواطن و4 يمنيين لقيامهم بتهريب وترويج كميات من القات المخدر، كما ألقت القبض على 3 سوريين ويمني بتهمة الاحتيال المالي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعلن الأمن العام السعودي أن "إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، قبضت على مقيمين ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية ومقيم من الجنسية اليمنية، اتخذوا وحدة سكنية وكرًا لارتكاب حوادث احتيال مالي باستخدام شرائح اتصال وهواتف متنقلة وجهاز حاسب آلي، وإيهام ضحاياهم بتقديم خدمات عامة لهم والاستيلاء على (8,093,326) ريالًا (2 مليون و133 ألف دولار أمريكي)، حسبما ذكرت وكالة "واس".

وأضاف أنه "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

وفي الوقت نفسه، أعلن حرس الحدود السعودي في قطاع الحرث بمنطقة جازان، الأحد، "القبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 47 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف حرس الحدود أنه "تم القبض على مواطن لترويجه 47 كيلوغراماً من نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر بمنطقة جازان، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص"، طبقا لبيان آخر نشرته وكالة "واس".