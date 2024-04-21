دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة من الجنسية السيريلانكية في المنطقة الشرقية، بعد ثبوت اتهامه بقتل مواطن سعودي، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم بوثيتياقي هندي سينغتسشو اندراراتن، سيريلانكي الجنسية، على قتل يوسف بن عيسى الملا، سعودي الجنسية، وذلك بالاعتداء عليه وإصابته بجسم صلب مما أدى لوفاته"، طبقا لما أوردت "واس".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثُبوت ما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني بوثيتياقي هندي سينغتسشو اندراراتن، سيريلانكي الجنسية، الأحد بتاريخ 12/ 10/ 1445هجرية، الموافق 21/ 04/ 2024 ميلادية بالمنطقة الشرقية"، طبقا للبيان.