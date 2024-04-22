(CNN)-- قال جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على توسيع العقوبات الحالية على برنامج إيران للطائرات دون طيار والصواريخ.

وأضاف بوريل أن العقوبات الجديدة ستوسع قائمة المكونات المحظور تصديرها من الاتحاد الأوروبي، والتي تستخدم في إنتاج الطائرات بدون طيار "المسيرت" والصواريخ.

وأشار بوريل إلى أن العقوبات الجديدة توسع "المنطقة الجغرافية لهذا الإطار لتشمل شحنات الطائرات دون طيار والصواريخ ليس فقط إلى روسيا"، ولكن أيضا لوكلاء إيران في المنطقة.

ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بعد الهجوم الإيراني الأخير غير المسبوق على إسرائيل، والذي جاء ردا على هجوم إسرائيلي مشتبه به على القنصلية الإيرانية في سوريا في وقت سابق من شهر أبريل/ نيسان الجاري.

والأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على 16 شخصا وكيانين على صلة ببرنامج الطائرات دون طيار الإيراني.

