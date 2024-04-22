استقالة رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي بسبب هجوم 7 أكتوبر

(CNN) -- أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين استقالة قائد شعبة الاستخبارات العسكرية لديه بسبب "مسؤولية قيادته" عن الفشل باكتشاف خطط "حماس" لتنفيذ هجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "تقرر أن يتنحى اللواء أهارون حاليفا عن منصبه ويتقاعد من الجيش الإسرائيلي بمجرد تعيين خليفته في عملية منظمة ومهنية".

وأصبح حاليفا أول ضابط رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي يستقيل بسبب هجمات حماس في 7 أكتوبر.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، اعترف حاليفا بـ"فشل استخباراتي" من قبل وحدته في عدم اكتشاف خطط "حماس" للهجوم على إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان الاثنين إن رئيس هيئة الأركان العامة شكر حاليفا على 38 عاما من الخدمة في الجيش الإسرائيلي.