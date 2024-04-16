لجنة أممية تتهم إسرائيل بعرقلة تحقيقها في هجمات 7 أكتوبر

إيهود باراك لـCNN: ما زلنا عالقين في غزة ولدينا الوقت للرد على هجوم إيران لاحقا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إسرائيل بعرقلة جهودها لجمع الأدلة من الضحايا والشهود المباشرين على هجمات حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال المفوض كريس سيدوتي الثلاثاء في مؤتمر صحفي في جنيف: "فيما يتعلق بالحكومة الإسرائيلية، فإننا لم نواجه نقصًا في التعاون فحسب، بل واجهنا عرقلة نشطة لجهودنا للحصول على أدلة من الشهود والضحايا الإسرائيليين على الأحداث التي وقعت في جنوب إسرائيل".

وتقوم لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بجمع الأدلة على جرائم الحرب التي ارتكبتها جميع الأطراف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وناشد المفوض الحكومة الإسرائيلية التعاون، وحث الضحايا والشهود على الأحداث في جنوب إسرائيل على الاتصال باللجنة. وقال سيدوتي: "لدينا اتصالات مع الكثيرين، ولكننا نود أن نتواصل مع المزيد".

وتواصلت شبكة CNN مع وزارة الخارجية الإسرائيلية للحصول على تعليق.