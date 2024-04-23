دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الثلاثاء، أنها تمكنت من ضبط قاتل من الجنسية السودانية، في واقعة قتل عمد، بعد ورود بلاغ يفيد بوقوع مشاجرة وإصابة أدت إلى حالة وفاة، في منطقة جليب الشيوخ.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إنه "ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط المخالفين والخارجين عن القانون، وبمتابعة ميدانية مباشرة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، الشيخ فهد اليوسف الصباح، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية، بإدارة مباحث محافظة الفروانية، من ضبط قاتل من الجنسية السودانية بأقل من 8 ساعات في واقعة قتل عمد بمنطقة جليب الشيوخ".

وأضافت الداخلية الكويتية في منشورها أن "تفاصيل الواقعة تعود إلى ورود بلاغ يفيد بوقوع مشاجرة وإصابة في منطقة جليب الشيوخ، ووجود شخص تلقى طعنة أدت إلى وفاته، وبتكثيف عمليات البحث والتحري حول الواقعة ومسح الموقع بشكل دقيق، تم التوصل إلى بيانات الجاني وموقعه، وتم ضبطه والعثور على أداة الجريمة".

وختمت وزارة الداخلية الكويتية قائلة إنه "بمواجهته بالتحريات، أقر واعترف أنه قام بضرب المجني عليه لوجود خلاف مالي، وجاري إحالته إلى النيابة العامة حيث جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه".