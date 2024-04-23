دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل قصاصا بمواطن سعودي في منطقة الجوف، بعد ثبوت إدانته بقتل أخته، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم محمد بن مدالله بن الجميل الرويلي، سعودي الجنسية، على قتل أخته منوه، سعودية الجنسية، وذلك بطعنها بآلة حادة مما أدى إلى وفاتها"، حسبما ذكرت وكالة "واس".

وأضافت الوزارة أن "الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه"، طبقا للوكالة السعودية.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني، محمد بن مدالله بن الجميل الرويلي، سعودي الجنسية، الثلاثاء 14/ 10/ 1445هجرية، الموافق 23/ 4/ 2024 ميلادية بمنطقة الجوف"، حسبما أفاد البيان.