الأردن: إرادة ملكية بإجراء الانتخابات النيابية هذا العام

المعشر يوضح لـCNN "خيارين" أمام مصر والأردن.. وهذا ما قاله عن عام 1948

عمّان، الأردن (CNN)-- أصدر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، أمرا ملكيا بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون بمقتضى المادة 34 من الدستور، بالتزامن مع زيارة ملكية لمقر الهيئة المستقلة للانتخاب التي تتولى إدارة الانتخابات، "أكد فيها على ضرورة بذل الجهود لإنجاح العملية الانتخابية والإشراف عليها، والعمل على منع أية تجاوزات بكل حزم".

وتعتبر الانتخابات النيابية المقبلة للمجلس العشرين، محطة مهمة في مسار الانتخابات النيابية، حيث تأتي في أعقاب إقرار منظومة للتحديث السياسي في البلاد شملت وضع قانوني انتخاب وأحزاب جديدين، وإجراءات تعديلات دستورية في العام 2022.

وقال العاهل الأردني، وفقا للبيان الصادر عن الديوان الملكي، خلال زيارة مقر هيئة الانتخاب إن "الأردن أمام محطة مهمة من عملية التحديث السياسي، التي تشكل بداية مرحلة جديدة من العمل الحزبي والبرلماني البرامجي"، مشيرا إلى توجيه الحكومة لتقديم كل الدعم للهيئة المستقلة للانتخاب.

من جهته، أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، جاهزية الهيئة للعملية الانتخابية والتعامل مع سيرها والإعلان عن نتائجها بكل شفافية، ووفقا للمعايطة، فقد أعلنت الهيئة عن سجل الناخبين إلكترونيا، مبينا أن عدد الناخبين بلغ أكثر من 5 ملايين ناخب وناخبة.

وتتولى الهيئة المستقلة للانتخاب، بموجب أحكام المادة 67، إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.