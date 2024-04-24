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(CNN)—قتلت امرأة فلسطينية برصاص قوات الجيش الإسرائيلي على حاجز في مدينة الخليل بالضفة الغربية، بعد ادعاء بأنها حاولت طعن جندي إسرائيلي، الأربعاء.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، الأربعاء، في بيان ذكر أن الشابة تدعى ميمونة عبدالحميد حراحشة وتبلغ من العمر 20 عاما.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "تم إحباط محاولة تنفيذ هجوم طعن ضد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي في موقع للجيش الإسرائيلي في منطقة مفرق أوكفيم".

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أن "الإرهابي كان مسلحا بسكين وركض باتجاه الجنود الذين ردوا بإطلاق النار وقتلوا الإرهابي، ولم يبلغ عن وقوع إصابات".