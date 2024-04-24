جدل بعد حديث أكاديمي إماراتي عن "انهيار بالخدمات" بسبب "منخفض الهدير"

(CNN) – دعا الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، إلى "الاعتراف" بحدوث "عطل وانهيار غير معقول وغير مقبول في الخدمات وإدارة الأزمات" وذلك بعد الأمطار الأكثر غزارة التي شهدتها الإمارات.

وكتب عبدالله عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "الآن وقد تجاوزت دبي والإمارات أقوى إعصار وأمطار في تاريخها علينا الاعتراف بحرص وطني ونقد ذاتي أنه قد حدث عطل وانهيار غير معقول وغير مقبول في الخدمات وفي إدارة الأزمات لا يتناسب مع وجود أفضل إدارة وأفضل بنية تحتية في العالم ونتمنى أن لا يتكرر ذلك في المستقبل".

وكتب أحد مستخدمي "إكس" تعليقا على منشور الأكاديمي الإماراتي قال فيه: " دكتور اختلف معاك أنه حصل انهيار. كمية الأمطار تصنف على أنها كارثه بيئية وقد تم التعامل معها بأفضل الطرق وحاليا جاري العمل في التعامل مع تبعات العاصفة لكن ما زالت الأعمال والحياة مستمرة وما زالت الفرق تتعامل مع جميع الحالات الطارئة".

ورد عبدالله على التعليق قائلا: "كل الاحترام والتقدير للاختلاف في وجهات النظر والحرص على الوطن".

وكتب مستخدم آخر لـ"إكس": "هذه الحالات حصلت في مدن عالمية مثل دبي... لكن بدبي كان الإعلام مباشر لكل قطرة مطر نزلت... وربما ما يجب تفاديه في المستقبل... هي شمول وقف العمل حتى في القطاع الخاص... والعمل على وقف الحركة المرورية... وتغيير هندسة المواقع المنخفضة والتي سمحت بحس المياه... ولا شك الجميع يثق في دبي وفي قراتها المقبلة".

وأجاب الأكاديمي الإماراتي قائلا: "اقتراحات مفيدة والثقة مطلقة في دبي وفي قدراتها على مواجهة الأزمات والكوارث القادمة".

وشهدت الإمارات أكبر كمية أمطار في تاريخها خلال 24 ساعة في 16 إبريل/نيسان الجاري وتم تسجيل أكبر كمية أمطار في منطقة "خطم الشكلة" بالعين إذ بلغت كميات الأمطار 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).