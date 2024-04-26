دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الجمعة، أنه تم ضبط أكثر من 25 شركة وهمية تسوق للحج التجاري، مؤكدة أنه لا حج إلا بتأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "بالتعاون مع السلطات العراقية، تم القبض على أكثر من 25 شركة وهمية تسوق للحج التجاري".

وأكدت وزارة الحج والعمرة أنها "تحذر من شركات الحج الوهمية"، وشددت على أنه "لا حج إلا بتأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها أو عبر منصة (نسك حج) للدول التي ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج".

ونقلت وكالة "واس" عن مصدر بالوزارة قوله إن "وزارة الحج والعمرة قد رصدت إعلانات لشركات وحملات بالإضافة لحسابات وهمية على الشبكات الاجتماعية تدعي تنظيمها للحج بأسعار مغرية، داعية إلى الحذر من التعامل مع مثل هذه الحملات والشركات".

ووجهت الوزارة "شكرها للسلطات العراقية لقبضها على المحتالين"، حسبما نقلت عنها وكالة "واس".

وأوضحت الوزارة أن "تأشيرات العمرة والسياحة والعمل والزيارة العائلية والمرور (ترانزيت) وغيرها من أنواع التأشيرات لا تؤهل حاملها لأداء فريضة الحج".