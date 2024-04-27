دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الداعية الإسلامي السعودي، عائض القرني، ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب مقابلة عدد فيها ما وصفه بـ"10 أخطاء قاتلة وغير معروفة" لجماعة الإخوان المسلمين على قرابة 100 عام.

وتداول نشطاء مقطع الفيديو من مقابلة القرني التي أدلى بها لقناة MBC وعدد فيها الأخطاء كالتالي:

تقصير في نشر التوحيد الصحيح والعقيدة الصحيحة وانشغالهم في السياسة وقد نبه الشيخ ابن باز وغيره قال لا يهتمون بالعقيدة الصحيحة. سعيهم إلى الحكم عن طريق الدعوة. اختراع توحيد الحاكمية مكان توحيد الألوهية. استماتتهم لإقامة الخلافة وتقديس هذا المطلب حتى ذهبت به الدماء والممتلكات والأوطان. تمييع عقيدة الولاء والبراء فمن وافقهم أثنوا عليه ومجدوه ومن خالفهم مقتوه. الغبش في مسألة الوطن والدخول في الوهم وجعل البلاد كلها وطنا وتمييع الوطنية بحجج واهية مثل الأممية. الحزبية المقيتة والتي من أجلها انقسم المسلمون لديهم إلى قسمين، قسم إخواني وغير إخواني، المسلمون قبل الإخوان كانوا إخوان وبعد الإخوان، إخوان مسلمون وغير إخوان مسلمين وهنا أقسم قسما لو أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان حيا وحاكما للدولة ولكنه ليس إخوانيا لنقموا عليه واعترضوا عليه رضي الله عنه. إهمال العلم الشرعي والتهوين من التحصيل العلمي وإشغال الشباب بمسائل السياسة والانتخابات والبرلمان والحكم والخلافة وفقه الواقع. تقاربهم مع المد الصفوي الخميني حتى لو كان على حساب أهل السنة والجماعة واتباع السلف الصالح فهم أبدا يلتقون معهم وبينهم قواسم مشتركة. عدم اعترافهم بالأخطاء واستمرارهم في النفق المظلم، فهم أكثر من 90 سنة يجربون نفس الخطأ ونفس الغلط.

ووجه القرني دعوة في مقطع الفيديو المتداول قائلا: "ادعو من هذا المنبر وهذه الليلة وهذا البيان إلى حل جماعة الإخوان المسلمين، أن تحل نفسها والسروريون وأن يعلنوا حل أنفسهم والاعتذار عن أخطاء أدعوهم بصراحة وكل وضوح وبكل شجاعة لأنهم وصلوا إلى طريق مسدود وباب مغلق".