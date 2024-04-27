وزير دفاع أمريكا يوجه " تحذيرا" لإيران بعد الهجوم على إسرائيل

(CNN)-- حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الجمعة، إيران من الشعور بـ"الثقة المفرطة" جراء هجومها على إسرائيل، في وقت سابق من هذا الشهر ، وقال إن طهران لا ينبغي لها أن تشعر بذلك، بعد أن ثبت أن قدراتها "ليست بعيدة المدى كما كانوا يعتقدون، بينما أظهرت إسرائيل أن لديها قدرة كبيرة على الدفاع عن نفسها".

وأضاف أوستن، في مؤتمر صحفي: "لست متأكدا مما تعلمه الإيرانيون حقا، لكن ما يجب عليهم تعلمه هو أولا وقبل كل شيء، أن أنظمتهم لا تعمل كما هو معلن عنها، وأنهم استخدموا الكثير من الذخائر بهدف إحداث أضرار كبيرة في إسرائيل، ولم ينجح ذلك يجب أن يمنحهم هذا وقفة ويجب أن يشككوا في فعالية أنظمة الأسلحة الخاصة بهم وهم يخططون، وأنا متأكد من أن بعضا من ذلك ربما يحدث الآن وإذا لم يكن كذلك، ينبغي أن يكون، لذا نأمل ألا يبتعدوا عن هذه الثقة المفرطة في قدرتهم على القيام بذلك حسب رغبتهم".

وذكر وزير الدفاع الأمريكي أن "الحلفاء تمكنوا من التدخل ومساعدة إسرائيل بسبب التعاون المنتظم والتدريب المشترك"، وقال: "أعتقد أن الإسرائيليين كانوا واثقين إلى حد ما من أن لديهم الوسائل والتكنولوجيا للدفاع عن أنفسهم، وأعتقد أن ما رأيناه يثبت ذلك نوعا ما".