الرئيس الإيراني: "لن يتبقى شيء" من إسرائيل إذا تعرضت بلادنا لهجوم آخر

مع ضغط بن غفير للرد العسكري.. هل ستتمكن إسرائيل من مهاجمة إيران مع تجنب التصعيد؟

(CNN)--هدد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي خلال زيارة رسمية لباكستان، الثلاثاء، بأن أي هجوم إسرائيلي آخر على إيران، سيؤدي إلى عواقب وخيمة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وخلال اليوم الثاني من زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام، تحدث رئيسي في إحدى جامعات مقاطعة البنجاب الباكستانية، وقال إن هجوما على إيران سيعني أنه "لن يتبقى شيء من هذا الكيان" في إشارة إلى إسرائيل، حسب قوله.

وحذر إبراهيم رئيسي من أنه إذا "ارتكبت إسرائيل خطأ آخر وانتهكت سيادة الأراضي الإيرانية المقدسة، فإن الوضع سيكون مختلفا".

وتأتي تعليقات الرئيس الإيراني بعد هجوم جوي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه في وسط إيران، الجمعة الماضية- والذي قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن إسرائيل نفذته- بعد ضربات إيرانية وإسرائيلية متبادلة في وقت سابق من هذا الشهر، بما يمثل تصعيدا خطيرا محتملا للصراع في الشرق الأوسط.

وسعى المسؤولون في طهران إلى التقليل من شأن الضربة التي تعرضت لها إيران، صباح الجمعة الماضي، مع تزايد التوترات بسبب التصعيد الكبير بين القوى الإقليمية.