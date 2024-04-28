(CNN)-- قالت وكالة الأنباء السعودية الحكومية "واس"، إن السعودية استضافت، مساء السبت، اجتماعا لعدد من الوزراء العرب في الرياض لمناقشة "تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة".

وترأس وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله الاجتماع الوزاري للمجموعة العربية السداسية التشاوري، الذي حضره، كل من وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ووزير خارجية مصر، سامح شكري، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، والمستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز الخليفي، بحسب "واس".

وقالت وكالة الأنباء السعودية: "أكد الوزراء على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة، والتوصل إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار، بما يضمن حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني"، وأضافت الوكالة أن الوزراء طالبوا برفع "كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية" إلى غزة.

وجدد الوزراء دعمهم لـ"الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة"، وتنفيذ حل الدولتين، محذرين من "الإجراءات غير القانونية المستمرة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، والتي تقوض حل الدولتين".

ويأتي الاجتماع قبل الرحلة المعلنة لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إلى المملكة العربية السعودية "للاجتماع مع الشركاء الإقليميين" يومي 29 و 30 أبريل/نيسان الجاري، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر في بيان: "سيناقش الوزير الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يضمن إطلاق سراح الرهائن، وكيف أن حماس هي التي تحول بين الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار".