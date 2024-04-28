دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس تفاعلا واسعا بنشر كاريكاتور للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان "يحلم بالدولة العثمانية" الأمر الذي دفع أنقرة للرد.

وقال كاتس في تعليق على الكاريكاتور الذي نشره على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "يحلم أردوغان بإعادة تأسيس الإمبراطورية العثمانية، واليوم واصل هجماته وافترائه على إسرائيل في مؤتمر منصة القدس البرلماني الدولي. رجل الإخوان المسلمين (أردوغان) يحلم بتدمير إسرائيل واحتلال القدس وقيادة العالم الإسلامي. يا أردوغان، استمر في مشاهدة المسلسلات التلفزيونية @DirilisDizisi و@KurulusDizisi واستمر في الحلم".

وأضاف كاتس في تدوينته: "إسرائيل ليست إمبراطورية صليبية، وعاصمة إسرائيل، القدس، ليست القسطنطينية.. وستبقى القدس إلى الأبد عاصمة الشعب اليهودي.. واجهوا الحقيقة وتوقفوا عن جر تركيا إلى أماكن مظلمة – أنتم تحرجون تراث أتاتورك والشعب التركي!"

من جهتها نشرت وزارة الخارجية التركية بياتا قالت فيه وفقا لترجمة وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، إن "استهداف الرئيس رجب طيب أردوغان في منشور لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ينم عن الحالة النفسية التي وصلت إليها الحكومة الإسرائيلية".. ووصفت وزارة الخارجية التركية منشور كاتس عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، بأنه تصريح "مستهتر ومتدنٍ في المستوى".

وذكر بيان الخارجية التركية: "استهداف الرئيس (أردوغان) إثر كشفه الحقائق كما هي، ينم عن الحالة النفسية الحالية للحكومة الإسرائيلية. كل أعضاء الحكومة الإسرائيلية سيحاسبون أمام العدالة لا محالة"، وفقا للأناضول.