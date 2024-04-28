دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت رغد صدام، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، تفاعلا، بعدما أعلنت أنها بدأت نشر بعض من مذكرات والدها الخاصة أثناء تواجده احتجازه، قائلة إن "العراق ليس بخير وإن الأمة العربية ليست بخير".

وكتبت رغد صدام، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، تويتر سابقًا، قائلة: "كل عام والأمة العربية بخير، الأمة التي طالما كانت الأهم في مسيرتك النضالية"، حسب قولها.

وأضافت ابنة الرئيس العراقي الأسبق: "إلا أن الأمة ليست بخير والعراق ليس بخير يا أبي، فقد تكالبت عليها الأمم، إلا أنني وعدتك أن يكون العراق بخير بإذن الله، واليوم قررت أن أبدأ بنشر جزء صغير من مذكراتك بطريقتي، لأن دور النشر لديها (محاذير من نشرها) وسيكون اليوم مهم للكثير من محبيك وحتى غيرهم".

وأوضحت رغد: "إليهم نهدي مذكراتك الخاصة التي كتبتها، أثناء وجودك بالمعتقل الأمريكي في العراق. لك يا أبي كل الإجلال والتقدير أيها البطل المقدام، إلى جنات الخلد أيها العلم العالي".

وتفاعل نشطاء ومستخدمون على منصة إكس، مع منشور ابنة الرئيس العراقي الأسبق، وجاءت أبرز الردود والتعليقات كالتالي: