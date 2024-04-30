قيادي حوثي يوجه رسالة للسعودية بعد "تباطؤ" مسار المفاوضات

حزب الله والحوثي وميليشيات العراق.. نظرة تحليلية على مدى سيطرة إيران على وكلائها في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجّه رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في اليمن، مهدي المشاط، رسالة إلى السعودية، متسائلا عن "استحقاقات السلام".

وقال المشاط، في اجتماع للمجلس السياسي الأعلى، الثلاثاء: "على الجانب السعودي الانتقال من مربع خفض التصعيد إلى مربع استحقاقات السلام وفق الخارطة التي تم التوصل إليها مع الجانب السعودي"، حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية التي يديرها الحوثيون.

وأضاف المشاط: "على السعودية تقديم مصلحتها الوطنية على المصلحة الأمريكية فيما يخص مسارها التفاوضي في اليمن، فهي معنية بالمضي إيجابًا لاستكمال هذا المسار وعدم التباطؤ والتلكؤ عنه".

وانتقد المشاط "الحصار الاقتصادي المفروض على اليمن وإعاقة التقدم في أي حلول سياسية من شأنها ضمان تنفيذ الاستحقاقات الإنسانية، وفي مقدمتها صرف المرتبات واستفادة كل أبناء اليمن من ثرواتهم".

تصريحات المشاط تأتي وسط استمرار الهجمات الحوثية على السفن الأمريكية والبريطانية وتلك المرتبطة بإسرائيل المارة في البحر الأحمر، على خلفية الحرب في غزة.

في سبتمبر/أيلول الماضي، أجرى وفد حوثي أول زيارة علنية إلى الرياض لإجراء محادثات مع المسؤولين السعوديين، بعد أن زار وفد سعودي صنعاء في أبريل/نيسان 2023.

وقتها، دارت المباحثات حول إعادة فتح الموانىء ومطار صنعاء، إضافة إلى دفع رواتب الموظفين وجهود الإعمار. وآنذاك، وصفت السعودية نتائج المفاوضات بأنها "إيجابية".

كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص هانس غروندبرغ أعلن في ديسمبر/كانون الأول، توصل أطراف الصراع إلى اتفاق للالتزام بوقف إطلاق النار، في البلاد التي مزقتها الحرب، وراح ضحيتها مئات الآلاف.