استمرار الاحتجاجات في جامعات أوروبا تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة

هذا ما قاله أطفال غزة دعمًا لطلاب الجامعات الأمريكية المتضامنين معهم

(CNN) -- أعلنت جامعة إيرانية أنها ستقدم منحا دراسية لطلاب جامعات الولايات المتحدة وأوروبا الذين طردوا خلال الاحتجاجات الطلابية المستمرة المرتبطة بالأزمة في الشرق الأوسط.

وقال رئيس جامعة شيراز محمد مورينو: "يمكن للطلاب وحتى الأساتذة الذين تم طردهم أو تعرضوا للتهديد بطردهم مواصلة دراستهم في جامعة شيراز، وأعتقد أن الجامعات الأخرى في شيراز وفارس مستعدة للقيام بنفس الشيء أيضا".

وشيراز هي مدينة رئيسية في جنوب إيران وعاصمة محافظة فارس.

وأدلى مورينو بهذه التصريحات خلال تجمع لطلاب وأساتذة في جامعة شيراز لدعم المتظاهرين الأمريكيين والأوروبيين المؤيدين للفلسطينيين.

يذكر أن عدد من الجامعات الغربية تشهد احتجاجات مناصرة للفلسطينيين منذ أيام وسط اعتقالات لبعض الطلاب، واقتحامات من جانب المتظاهرين لبعض المباني التابعة لكليات معينة ببعض الجامعات.