أول تعليق من حماس على قرار تركيا بوقف التجارة مع إسرائيل

(CNN)-- أعربت حركة حماس، الجمعة، عن دعمها القوي للتحرك التركي الأخير لوقف العلاقات التجارية مع إسرائيل، بينما قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن بلاده أغلقت هذا الباب.

وقالت حماس في بيان: "إننا نثمن عاليا القرارات التي اتخذتها الجمهورية التركية مؤخرا لدعم شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية مروعة. ويشمل ذلك وقف التجارة مع كيان الاحتلال"، بحسب البيان.

وكانت وزارة التجارة التركية قد أعلنت، الخميس، وقف التعاملات التجارية مع إسرائيل، إلى "حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود".

وقالت الوزارة، في بيان نشر عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إنها بدأت "في المرحلة الثانية من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة، وإيقاف تعاملات التصدير والاستيراد مع إسرائيل، بما يشمل كافة المنتجات"، وفقا لوكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وفي المقابل، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"انتهاك الاتفاقيات التجارية".

وقال أردوغان، الجمعة، ردا على سؤال عن وقف التجارة مع إسرائيل: "بلغ حجم التجارة الثنائي 9.5 مليار دولار، لكننا اعتبرناه غير موجود وأغلقنا هذا الباب"، حسبما نقلت عنه وكالة "الأناضول" التركية الحكومية للأنباء.