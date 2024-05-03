(CNN)-- أعلنت وزارة التجارة التركية، الخميس، وقف التعاملات التجارية مع إسرائيل، إلى "حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود"، فيما اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"انتهاك الاتفاقيات التجارية".

وقالت الوزارة، في بيان نشر عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إنها بدأت "في المرحلة الثانية من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة، وإيقاف تعاملات التصدير والاستيراد مع إسرائيل، بما يشمل كافة المنتجات"، وفقا لوكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وأضافت الوزارة أن "الإجراءات الجديدة سيتم تطبيقها بشكل صارم وحاسم إلى أن تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع".

وقبل الإعلان الرسمي من قبل الحكومة التركية عن قرارها، كان وزير الخارجية الإسرائيلي اتهم أردوغان بـ"انتهاك الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل من خلال إغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية" في أعقاب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ نيوز" قال فيه مسؤولان تركيان إن بلادهما ستوقف التعاملات التجارية مع إسرائيل.

وقال كاتس، عبر "إكس": " أردوغان ينتهك الاتفاقيات من خلال إغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية، هذه هي الطريقة التي يتصرف بها الديكتاتور، متجاهلا مصالح الشعب التركي ورجال الأعمال الأتراك، ومتجاهلا اتفاقيات التجارة الدولية".

وأضاف: "أصدرت تعليمات للمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية بالتعاون الفوري مع جميع الأطراف المعنية في الحكومة لإيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي والواردات من الدول الأخرى"، وتابع أن "إسرائيل ستخرج باقتصاد قوي وجريء".