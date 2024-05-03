مسؤول: إسرائيل لم تتلق ردا من حماس بعد على اقتراح مصر لوقف إطلاق النار

محادثات القاهرة بين إسرائيل وحماس.. ما الذي يعرقل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة؟

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القدس (CNN)-- قال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، الجمعة، إن إسرائيل لم تتلق ردا من حماس بعد على الاقتراح المصري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن.

وينتظر مجلس الوزراء الإسرائيلي وحكومة الحرب اقتراح حماس، ومن المقرر أن يجتمعا، الأحد المقبل، بحسب ما ذكر المسؤول.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية قال، الخميس، لرئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، إن وفدا من حماس سيزور مصر "في أقرب وقت ممكن لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار"، والتوصل إلى اتفاق "يلبي مطالب شعبنا ويوقف العدوان"، بحسب بيان لحركة حماس.

وجاء في بيان حركة حماس، الخميس، أن إسماعيل هنية أبلغ عباس كامل أن حماس تدرس "بروح إيجابية" الاتفاق الذي اقترحته مصر والذي تلقته، السبت الماضي.

ومن المرجح أن تتلقى إسرائيل ردا عبر وسطاء مصريين أو قطريين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية (الأمريكية) ماثيو ميلر، الخميس، إنه لم يكن هناك "أي تحرك في الأيام القليلة الماضية"، وأوضح أن حماس هي "العائق الوحيد أمام وقف إطلاق النار في الوقت الحالي".

وأضاف ميلر أن الاتفاق المطروح على الطاولة حاليا "يلبي الكثير من المطالب التي قدمتها حماس خلال جولات المفاوضات السابقة"، ويجب على الحركة "قبوله والمضي قدما".

ويدعو إطار العمل الأخير، الذي ساعدت إسرائيل في صياغته، لكنها لم توافق بشكل كامل عليه، إلى إطلاق سراح ما بين 20 إلى 33 رهينة خلال عدة أسابيع، مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار والإفراج عن سجناء فلسطينيين، يليه ما وصفته مصادر بـ"استعادة الهدوء المستدام"، يتم خلاله تبادل بقية الرهائن والجنود الإسرائيليين الأسرى وجثث الرهائن بمزيد من السجناء الفلسطينيين.