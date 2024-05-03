بلينكن: نعمل مع إسرائيل ومصر وقطر على سد الفجوات المتبقية بشأن صفقة الرهائن في غزة

(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تنتظران رد حركة "حماس" بشأن مقترح وقف إطلاق النار.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي: "لم يكن هناك أي تحرك في الأيام القليلة الماضية"، وأضاف أن"حماس هي العائق الوحيد أمام وقف إطلاق النار في الوقت الحالي، ونحن ننتظر ردهم".

وتابع أن "المقترح المطروح حاليا على الطاولة يستجيب لكثير من المطالب التي قدمتها حماس في جولات المفاوضات السابقة".

وقال: "الصفقة التي طالبوا بها، والتي تم عرضها، يجب عليهم قبولها والمضي قدما".

وأضاف: "إسرائيل قدمت عرضا مهما، وهذا الاقتراح الأخير الذي تم المضي قدما به، تنازلوا عن العديد من المواقف التي اتخذوها منذ فترة طويلة، وكما قلت، استوفوا العديد من المطالب التي قالت حماس إنها بحاجة إليها للموافقة على صفقة".

وفي سياق متصل، قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، إن الحركة تدرس المقترح بـ"روح إيجابية" خلال اتصال هاتفي أجراه مع مدير المخابرات المصرية عباس كامل وكذلك اتصال منفصل، مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وقال هنية لكامل إن وفدا من "حماس" من المقرر أن يزور مصر "في أقرب وقت ممكن لمواصلة مفاوضات وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق يلبي مطالب شعبنا ويوقف العدوان" ، بحسب بيان صادر عن "حماس".

وقال البيان إن هنية ذكر أن "حماس تدرس بروح إيجابية المقترح الذي اقترحته مصر".

كما تحدث هنية "بشكل إيجابي عن الاقتراح مع رئيس الوزراء القطري واتفقا على استكمال المناقشات الجارية بهدف التوصل إلى اتفاق بوساطة قطر ومصر"، بحسب بيان لـ"حماس" عن الاتصال بينهما.