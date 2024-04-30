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القدس (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لعائلات الرهائن، الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية "ستدخل رفح وتقضي على كتائب حماس هناك، بوجود أو عدم وجود صفقة"، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء.

وكان نتنياهو يجتمع مع عدد من ممثلي العائلات المختطفة في مكتب رئيس الوزراء في القدس.

وأوضح نتنياهو خلال اللقاء: "فكرة وقف الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها غير واردة. سندخل رفح ونقضي على كتائب حماس هناك، باتفاق أو بدونه، من أجل تحقيق النصر المطلق".

وقال مسؤولون إسرائيليون لشبكة CNN، الاثنين، إن "الفرصة الوحيدة لوقف عملية رفح هي التوصل إلى اتفاق".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الاثنين، إن الولايات المتحدة -التي تتابع عن كثب الخطط الإسرائيلية بشأن رفح- "لم تشهد بعد خطة تمنحنا الثقة في إمكانية حماية المدنيين بشكل فعال".

وتجري حاليًا محادثات غير مباشرة بوساطة مصر وقطر، بين حماس وإسرائيل في القاهرة.