(CNN)-- أعلنت حكومة وتوباغو، الخميس، أنها ستصبح أحدث دولة تعترف رسميا "بدولة فلسطين"، واعتبرت أن القرار الذي اتخذته أمر أخلاقي وعادل.

وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي اتخذ فيه القرار: "اتخذت حكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو قرارا، في اجتماع مجلس وزرائها، الخميس، بالاعتراف رسميا بدولة فلسطين".

وأضاف البيان: "بناء على توصية وزير الخارجية وشؤون الجماعة الكاريبية، قرر مجلس الوزراء أن الاعتراف الرسمي بفلسطين من قبل جمهورية ترينيداد وتوباغو سيساعد على تحقيق سلام دائم، من خلال تعزيز الإجماع الدولي المتزايد بشأن مسألة إقامة الدولة الفلسطينية".

وأوضح البيان أن "الاعتراف بفلسطين أمر أخلاقي وعادل، ويظهر اعتراف ترينيداد وتوباغو بالتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني ودعمها لها".

وقالت حكومة ترينيداد إنها ستواصل دعم حل الدولتين باعتباره "السبيل الوحيد للخروج من دائرة العنف المستمرة".

وأكد بيان الحكومة أن "موقف الحكومة الثابت هو أن الحل القائم على وجود دولتين، هو السبيل الوحيد للخروج من دائرة العنف المستمرة. هذا هو موقف سياستنا الخارجية الثابت، والذي يستند إلى احترام والتزام ترينيداد وتوباغو بالقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وقبل إعلان ترينداد وتوباغو، اعترفت 141 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة رسميا "بدولة فلسطين"، وفقا لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية.