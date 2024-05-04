مصدر لـCNN: إسرائيل تطلع منظمات الإغاثة على خطط لإجلاء المدنيين من رفح

(CNN)-- قال مصدر، لشبكة CNN، إن الحكومة الإسرائيلية أطلعت منظمات الإغاثة الإنسانية في الأيام الأخيرة على خططها لإجلاء المدنيين من مدينة رفح.

وأضاف المصدر أن الحكومة حذرت من أن عملية رفح قادمة لكنها لم تقدم أي جدول زمني ولم تلمح إلى أنها وشيكة.

وأبلغت الحكومة الإسرائيلية منظمات الإغاثة أنها تخطط لتوجيه المدنيين باستخدام إشعارات الإخلاء إلى منطقة موسعة في منطقة المواصي، بحسب المصدر.

وتم تسليم خريطة - شاهدتها CNN- للمنظمات، تسلط الضوء على المنطقة الآمنة المحتملة.

وذكرت الحكومة لمنظمات الإغاثة أن معبر رفح سيكون مغلقا تماما، ولكن من المؤمل أن يظل معبر كرم أبو سالم مفتوحا، كما أنها تأمل في إمكانية إعادة توجيه المساعدات القادمة من مصر للدخول إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وقال المصدر، لشبكة CNN ،إنه ليس من المعتاد أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بإحاطة مجموعات الإغاثة بشكل جماعي، كما فعلت هذا الأسبوع.

وهناك القليل من المؤشرات التي تشير إلى أن منطقة المواصي لديها البنية التحتية مثل السكن والغذاء والمياه والصرف الصحي اللازمة لإعالة 1.3 مليون شخص يتواجدون حاليا في رفح.

وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أنه لا توجد طريقة لوضع خطة مجدية تكون قادرة على حماية هؤلاء السكان بشكل فعال في حالة وقوع عملية عسكرية واسعة النطاق.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في أوائل إبريل/نيسان: "حتما سيبقى عدد كبير من السكان المدنيين في رفح، ونعتقد أن أي عملية عسكرية كبيرة بحضور كبير للسكان المدنيين ستكون لها عواقب وخيمة على هؤلاء السكان".

ويقدر المسؤولون الأمريكيون حاليا أنه يتم حاليا إنشاء عدد محدود من الخيام في جنوب غزة لإيواء المدنيين مؤقتا الذين سيتم نقلهم خارج رفح في حالة حدوث توغل عسكري للجيش الإسرائيلي، وفقا لمسؤول كبير في الإدارة الأمريكية.

ومع ذلك، أكد هذا المسؤول أن عدد الخيام التي يتم بناؤها ليس قريبا على الإطلاق مما قد يكون مطلوبا لإيواء أكثر من مليون شخص سيبحثون عن مأوى.

وقال المسؤول عن القوات الإسرائيلية: "ليس هناك ما يشير إلى أنهم على وشك الدخول إلى رفح أو راغبين أو مستعدين لذلك، ومن المؤكد أنهم ليسوا مستعدين لرعاية وإطعام مليون ونصف المليون شخص."