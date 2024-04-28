الصفدي يحذر من هجوم إسرائيلي على رفح: لن يؤدي إلا إلى مذبحة

على وقع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.. أمريكا تحذر إسرائيل من عواقب غزو رفح

سيناتور أمريكي لـCNN: من الصعب تصديق إمكانية تنفيذ الهجوم العسكري برفح دون قتل الآلاف بلا داع

(CNN)-- قال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN إن إسرائيل ستواصل استعداداتها لعملية رفح البرية حتى لو كانت هناك صفقة رهائن.

وقال المسؤول إن "الاستعدادات لدخول رفح مستمرة. وفي أي اتفاق، إذا تم التوصل إليه، فإن إسرائيل لن تتخلى عن أهداف الحرب".

قال جون كيربي، مستشار الاتصالات بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الأحد، إن إسرائيل أبلغت نظرائها الأمريكيين بأنها لن تشن غزوًا على رفح حتى تتمكن إدارة بايدن من مشاركة مخاوفها.

ودعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى الضغط على إسرائيل لوقف "اجتياحها الوشيك لرفح"، ودعا الولايات المتحدة باعتبارها “الدولة الوحيدة القادرة على منعها من ارتكاب هذه الجريمة”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) الأحد.