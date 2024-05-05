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نشر الأحد ، 05 مايو / أيار 2024

(CNN)-- أدانت شبكة الجزيرة الإخبارية القطرية، الأحد، قرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق أنشطتها في إسرائيل، ووصفته بأنه "فعل إجرامي".

وقالت الشبكة إن القرار ينتهك حق الإنسان في الوصول إلى المعلومات.

وأضافت شبكة الجزيرة أن "قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتغطية على جرائمها بقتل واعتقال الصحفيين لن يثنينا عن أداء واجبنا. لقد استشهد أكثر من 140 صحفياً فلسطينياً في سبيل الحقيقة منذ بداية الحرب على غزة"، بحسب ما ذكرت الشبكة.

وقد أُصيب أو قُتل العديد من صحفيي الجزيرة العاملين في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما نفت الجزيرة مجددا "ادعاءات إسرائيل الكاذبة بشأن انتهاكنا للأطر المهنية التي تحكم العمل الإعلامي"، ودعت الشبكة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية إلى "إدانة تعديات السلطات الإسرائيلية المتكررة على الصحافة والصحفيين".

وقالت الشبكة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "حكومة نتنياهو قررت بخطوة ممعنة بالتضليل والافتراء التصديق على أمر إغلاق مكاتب الجزيرة بإسرائيل".

وأضافت الشبكة: "من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة".

وأردفت الشبكة القطرية قائلة: "نؤكد أننا سنسلك كل السبل أمام المنظمات الدولية والقانونية من أجل حق الجمهور في المعرفة".