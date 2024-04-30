وفقاً لمسؤولي البيت الأبيض، تواجه حماس "خيارا قاسيا"، إما قبول اتفاق وقف إطلاق النار "السخي" من إسرائيل يقضي بالإفراج عن جميع الرهائن، أو مواجهة هجوم عسكري شامل على مدينة رفح الحدودية، وقد يأتي رد حماس في أي لحظة.

وقال وزير خارجية مصر، سامح شكري: "هناك مقترح على الطاولة، متروك للجانبين للنظر فيه وقبوله، لكن الهدف بالتأكيد هو وقف إطلاق النار".

وبموجب الاقتراح الأخير، قال مصدر إسرائيلي ومصدر دبلوماسي أجنبي لشبكة CNN إن حماس ستطلق سراح ما بين 20 إلى 33 رهينة مقابل وقف القتال وإطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين على مدى عدة أسابيع. وسيحصل الفلسطينيون أيضًا على وصول غير مُقيد إلى شمال غزة، وهو تنازل إسرائيلي جديد.

وأضاف المصدر أنه بعد ذلك، ستوافق إسرائيل وحماس على ما يسميه الدبلوماسيون "استعادة الهدوء المستدام"، وهو وقف لإطلاق النار لمدة عام واحد من شأنه أن يشهد انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: "أمام حماس عرض استثنائي وسخي للغاية من جانب إسرائيل. وفي هذه اللحظة، فإن الشيء الوحيد الذي يقف بين شعب غزة ووقف إطلاق النار هو حماس".